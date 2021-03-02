Son dakika! AKSARAY -"Çok yüksek risk" grubundaki Aksaray'da esnaf "kurallara uyalım" çağrısında bulundu
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Son dakika! AKSARAY -"Çok yüksek risk" grubundaki Aksaray'da esnaf "kurallara uyalım" çağrısında bulundu

02.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:23

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan Aksaray'da esnaf, bir an önce kontrollü normalleşme süreciyle iş yerlerini açmak istiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan Aksaray'da esnaf, bir an önce kontrollü normalleşme süreciyle iş yerlerini açmak istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ayrıntılarını açıkladığı yeni "kontrollü normalleşme" dönemi kapsamında, risk haritasına göre restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, yüzde 50 kapasite ile açıldı.

Bu kapsamda risk değerlendirme haritasında çok riskli iller arasında yer alan Aksaray'da esnaf, "gel al" ve paket servise devam ediyor.

Lokanta işletmecisi Osman Karabıyık, AA muhabirine, Aksaray'ın kırmızı renkte yer aldığını ve bu kapsamda kontrollü normalleşme sürecine geçemediklerini söyledi.

Esnaf olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduklarını, vatandaşların da bu kurallara riayet etmesini istediklerini dile getiren Karabıyık, "Esnaf ve işletmecilerin açılması için kurallara uyalım. Bu işletmelerde çalışan personeller için kurallara uyulmasını rica ediyoruz. 15 personelden 5 personele kadar düştük. Pandemi süreci bizler kadar personellerimizi de etkiledi. Halkımızdan ricamız maske, mesafe ve hijyen kurallarına önem göstermeleri. İşi olmayan hiçbir vatandaşımız çarşıda bulunmasın." ifadelerini kullandı.

Pastane işletmecisi Mehdi Altın ise bu süreçte herkese büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Önceliğin, vatandaşların sağlığı olduğuna dikkati çeken Altın, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz, kurallara uymaları. İnşallah temennimiz, bu zor durumdan el birliğiyle çıkacağız." diye konuştu.

Son dakika! AKSARAY -'Çok yüksek risk' grubundaki Aksaray'da esnaf 'kurallara uyalım' çağrısında bulundu
Son dakika! AKSARAY -'Çok yüksek risk' grubundaki Aksaray'da esnaf 'kurallara uyalım' çağrısında bulundu
Son dakika! AKSARAY -'Çok yüksek risk' grubundaki Aksaray'da esnaf 'kurallara uyalım' çağrısında bulundu
Son dakika! AKSARAY -'Çok yüksek risk' grubundaki Aksaray'da esnaf 'kurallara uyalım' çağrısında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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