Son dakika haberi | Çok sayıda dolmuş şoförü İBB önünde eylem yaptı (2) Gelen son dakika haberlerine göre SARAÇHANE'de bulunan İBB Binasının önüne dolmuşlarıyla gelen onlarca şoför eylem yaptı.

SARAÇHANE'de bulunan İBB Binasının önüne dolmuşlarıyla gelen onlarca şoför eylem yaptı. İBB'nin önündeki boş alana gelen şoförler dolmuş plakalarının taksi plakasına çevirilmesi isteğiyle eylem yaparken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Grup yaptıkları basın açıklamasının ardından İBB'nin önünden ayrıldı. - İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA