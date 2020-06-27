Son dakika haberi | Çocuklarının sınavının bitmesini bekleyen veliler kendilerini gölgelik alanlara attı
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Son dakika haberi | Çocuklarının sınavının bitmesini bekleyen veliler kendilerini gölgelik alanlara attı

Son dakika haberleri: Çocuklarının sınavının bitmesini bekleyen veliler kendilerini gölgelik alanlara attı -Kimi veli uyuya kaldı, kimi veli ise bulmaca çözdü -Öğrenciler içeride ter dökerken, velileri heyecanla dışarıda çocuklarını bekledi -Çocuğunu beklerken yeşillik alanda bulmaca çözen Muharrem Azak:...

27.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:31

Çocuklarının sınavının bitmesini bekleyen veliler kendilerini gölgelik alanlara attı

-Kimi veli uyuya kaldı, kimi veli ise bulmaca çözdü

-Öğrenciler içeride ter dökerken, velileri heyecanla dışarıda çocuklarını bekledi

-Çocuğunu beklerken yeşillik alanda bulmaca çözen Muharrem Azak:

-"Çocuğum sınavda bir heyecan yaşarken ben de burada heyecanımı yenmek için bulmaca çözerek vakit geçiriyorum"

SAKARYA - Tüm Türkiye'de uygulanan üniversite adaylarına yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamındaki merkezi sınavda Sakarya'da öğrenciler ter dökerken veliler ise gölgelik alanlarda çocuklarını bekledi. Kimi veli ağaç altında uyuya kalırken, kimi ise bulmaca çözerek zaman geçirdi.

Dünya'da ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince Sakarya'da binlerce öğrenci bir ilki yaşayarak pandemi tedbirleri kapsamında sınava alındı. Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Bu yıl öğrenciler sınava öğrenim gördükleri okullarda girerken korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu. Öğrencilerin sınava girecekleri sınav merkezleri ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Sınav salonlarına girecek öğrenciler görevlilerin talimatları doğrultusunda okula girerken, maske değişimi ve el dezenfektanı kullanarak sınıflara geçişleri sağlandı.

Veliler çocuklarını gölgelik alanlarda bekledi

Sınava girecek öğrencilerin sağlığı açısından velilerin okul bahçesine alınmasına izin verilmedi. Çocukları sınavda ter dökerken okullara alınmayan veliler ise okul çevresindeki yeşillik ve gölgelik alanlarda zaman geçirdi. Kimi veli ağaçların altında uyuya kalırken kimi veli ise bulmaca çözdü. Sınavda ter döken çocuğunun heyecanına ortak olan baba ise heyecanını bastırmak için bulmaca çözdüğünü dile getirdi.

Çocuğunu gölgelik alanda bulmaca çözerek bekledi

Çocuğunun heyecanına ortak olan baba Muharrem Azak, "Çocuklarda bir boşluk oluştu bu süreç dolayısıyla çalışmakta zorluk çektiler. Çoğu öğrencinin bu sınavda başarıya ulaşabileceğini tahmin etmiyorum açıkçası çünkü çalışma düzeni bozuldu çocukların. Çocuklarımız ne kadar başarılı olur bakacağız sonuca. Bir heyecan var ve heyecanımı yenmek için bulmaca çözüyorum, tabi pandemi dönemimiz var diğer insanlara çok yakın olmamak kaydıyla. Burada yeşillik alanda zaman geçiriyoruz bizde. Çocuğum sınavda bir heyecan yaşarken bende burada heyecanımı yenmek için yeşillik alanda, gölgede vakit geçiriyorum, çocuğumu bekliyorum" dedi.

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Son dakika haberi | Çocuklarının sınavının bitmesini bekleyen veliler kendilerini gölgelik alanlara attı

Kaynak: İHA

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