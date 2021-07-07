Son dakika haberi: Çocuklarının kavgasını ayırmak isterken kalp krizinden öldü
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Son dakika haberi: Çocuklarının kavgasını ayırmak isterken kalp krizinden öldü

Son dakika haberi: Çocuklarının kavgasını ayırmak isterken kalp krizinden öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir kişi çocuklarının karıştığı kavgayı ayırmak isterken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir kişi çocuklarının karıştığı kavgayı ayırmak isterken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tut ilçesi Reşadiye mahallesi Çanakçı Caddesi üzerinde köpek meselesinden dolayı B.E., A.A., ile M.A., arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı gören A.A. ile M.A'nın babaları Hüseyin Akkurt, kavgayı ayırmak istedi. Kavgayı ayırmak isteyen Hüseyin Akkurt aniden fenalaşarak yere yığıldı. Tut ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Akkurt yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüseyin Akkurt'un kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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