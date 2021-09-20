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Son dakika! Çocuklarını üniversite kaydına götüren aile kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Çocuklarını üniversite kaydına götüren aile kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüje devrildi.

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüje devrildi. Kazada kızını üniversite kaydına götüren baba hayatını kaybederken, anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Çorum-Samsun kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Er yönetimindeki 06 BDB 875 plakalı otomobil, Konaklı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Dursun Er olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan eşi Hatice Er ile çocukları Rıza Er ve Dilanur Er sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaralılardan Hatice Er'in bir parmağının koptuğunun belirlenmesi üzerine trafik ekipleri olay yerinde kopan parmağı aradı. Bulunan parmak ekip aracıyla hastaneye yetiştirildi.

Er ailesinin kızları Dilanur'u Ankara'dan Samsun'a üniversite kaydı için götürdükleri öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Tugay Göktürk/İHA)

Son dakika! Çocuklarını üniversite kaydına götüren aile kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

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