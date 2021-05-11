Son dakika haberi... Çocuklarını kurtarmak istedikleri su kuyusuna anne- baba da düştü; kurtarılan aile hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri: ADIYAMAN'da, oyun oynadığı sırada 3 metrelik su dolu kuyuya düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne ve baba da kuyuya düşerek yaralandı.

ADIYAMAN'da, oyun oynadığı sırada 3 metrelik su dolu kuyuya düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne ve baba da kuyuya düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan anne- baba ve küçük çocuk, tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 3 katlı bir bina yakınında oyun oynayan Mircan Doğan (9), 3 metrelik su dolu çukura düştü. Çocuğun çığlığını duyan baba Hikmet (50) ve Anne Zeliha Doğan (46), çocuklarını kuyudan çıkarmak için uğraştıkları sırada kuyuya düşerek yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan anne- baba ve küçük çocuk, kuyudan çıkartılarak, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN