Son dakika haberi: Çocuklarını göremeyen Ukraynalı annenin hukuk mücadelesi

UKRAYNALI anne Svitlana Krychun (38), boşanma aşamasında olduğu eşi Şevki Melih Eker'in (42) kaçırdığını iddia ettiği iki çocuğunu bir buçuk yıldır göremediğini belirtti. Hukuk mücadelesi veren Krychun, "Allah'ın verdiği çocukları sadece Allah alır." dedi.

Anadolu 7. Aile Mahkemesi'ndeki çekişmeli boşanma davasına Svitlana Krychun ve avukatı Onur Bayrak katıldı. Duruşmaya Şevki Melih Eker'in avukatı mazeret sunarak katılmadı. Ankara ve Marmaris nöbetçi aile mahkemelerinden yazı beklenilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

LÜTFEN BANA YARDIM EDİN

Duruşmanın ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde avukatıyla birlikte açıklama yapan Svitlana Krychun, bir buçuk senedir çocuklarını görmediğini belirterek "Bir çocuğum bir buçuk, diğeri de iki buçuk yaşında. Ben mahkemeden polisten çok rica ediyorum, lütfen bana yardım edin. Bir buçuk yıldır çocuklarımı göremiyorum. Her yerde yazıyorum, gidiyorum ama maalesef kimse yardım etmiyor. O rahat geziyor. Çocuklarımı kimse bulamıyor. Benim kaybedecek bir şeyim yok çünkü ben her şeyimi kaybettim. O benim çocuklarımı aldı" dedi.

ÇOCUKLARIM ANNE NEREDESİN DİYE AĞLADIBir buçuk yıldır sadece çocuklarıyla bir kere görüntülü konuştuğunu belirten Krychun, "Bir kere o görüntülü aradı, çocuklarımı gördüm. Çocuklarım 'Anne neredesin' diye ağlamaya başladı ama o kapattı. Cumhurbaşkanı lütfen benim sesimi duy. Evet ben yabancıyım, hiçbir şeyim yok. Allah bana bu çocukları verdi, bu çocukları sadece Allah alabilir" diye konuştu.

ÇOCUKLARIMI EVLATLIK İSTEYİNCE KAÇIRDIKrychun, "Ben açık söyleyeceğim, babanın kız kardeşinin çocukları yok. Çocuklarımı evlatlık olarak istedi o da kaçırdı, ikisini birden kaçırdı. İnsanlar Türkiye'de bana çok yardım etti. Ben çok teşekkür ederim, başka yol bilmiyorum bana yardım edecek" dedi.

ÇOCUKLARI ALIP BİR DAHA GERİ GETİRMEDİAvukat Onur Bayrak ise çocuklar Melisa ve Sena'nın geçici velayetinin anneye verildiğini belirterek "Babayla da kişisel ilişki kuruldu. İlk kişisel ilişki gününde, baba çocukları aldı. Görüşmesini yaptı. Daha sonra anneye teslim etti. Sonrasında müvekkil İstanbul'da tutunamadığı için, Ankara'ya taşındı. Babaya da 'Biz Ankara'ya taşındık, çocukları Ankara'da rahatça görebilirsin' diye bilgi verdi. Baba ertesi hafta görüşmeye gelip çocukları aldı ve bir daha da geri getirmedi. Yaklaşık bir buçuk sene oldu. Bu süre zarfında anne ve çocuklar hiç görüştürülmedi. Savcılıklara, karakollara, aile mahkemesine tekrar tekrar başvurularda bulunduk" dedi.

MÜVEKKİL ACI ÇEKİYORAvukat Bayrak şöyle devam etti: "Aile mahkemesi hem lehimize çocukların velayetinin annede kalmasına karar verdi hem de baba ve çocuklar arasındaki kişisel görüşmeyi kaldırdı. Baba halen çocukları müvekkile vermemekte ısrar etti. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunmuştuk, İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde buna ilişkin davada açıldı. Bu duruşma önümüzdeki günlerde görülecek. Çocuklarımızı halen teslim alamadık, müvekkil de halen çocuklarının hasretiyle büyük bir manevi acı çekerek bu süreci atlatmaya çalışıyor. Karşı tarafın kendilerine göre gerekçeleri var müvekkilin çocuklara kötü davrandığına, müvekkilin psikolojik sorunları olduğuna dair haksız ve gerçeğe aykırı ithamları var. Müvekkil hem evlilik öncesi ve evlilik sırasındaki ilişkide karşı taraf esaret hayatı yaşamış. Karşı taraf müvekkilin zihnini kontrol altına alarak, iradesini sakatlayarak ve manipülasyon yaparak bu süreç içerisinde müvekkili aşağılayarak tamamen baskı altına almıştır. Çocukların müvekkilden alınmasıyla, müvekkil daha da hiçleştirilmiştir"

NE OLMUŞTUİş insanı Şevki Melih Eker ile Ukraynalı muhasebeci Svitlana Krychun 2016 yılında evlenmiş ve bu evlilikten Selena ve Melisa adında iki kız çocukları dünyaya gelmişti. Çiftin arasında çıkan tartışmalar sonucu Şevki Melih Eker, 21 Haziran 2019 tarihinde eşine karşı Anadolu Adliyesi'nde boşanma davası açmış, Krychun ise eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek koruma kararı aldırmıştı. Mahkeme, iki çocuğun velayetini geçici olarak anneye verirken, baba Eker'in ise ayda 2 gün kızlarıyla görüşmesine karar vermişti. Krychun çocuklarıyla birlikte Ankara'ya taşınırken, baba Eker'in 17 Ağustos 2019 tarihinde çocukları evden alarak geri getirmedi. Krychun da baba hakkında polise ve savcılığa başvurmuştu. Anne Krychun, Marmaris ve Ankara adliyelerinde Şevki Melih Eker hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı