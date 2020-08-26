Son dakika haberi | Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor (2)
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Son dakika haberi | Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor (2)

Son dakika gündem haberi... KAYIP 2 JANDARMA VE OPERATÖR ARANIYORGiresun'daki sel felaketinde, Tirebolu- Doğankent yolunun 12'nci kilometresindeki çöken menfezden düşerek, kaybolan jandarma minibüsündeki 2 asker ile aynı menfezden düşen greyderin operatörü Mehmet Ali Akbulut'u (56) arama çalışmaları sürdürülüyor.

Son dakika haberi | Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor (2)
26.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:45

KAYIP 2 JANDARMA VE OPERATÖR ARANIYOR

Giresun'daki sel felaketinde, Tirebolu- Doğankent yolunun 12'nci kilometresindeki çöken menfezden düşerek, kaybolan jandarma minibüsündeki 2 asker ile aynı menfezden düşen greyderin operatörü Mehmet Ali Akbulut'u (56) arama çalışmaları sürdürülüyor. AFAD, Jandarma Arama- Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri, dere yatağında kayıp kişilerden iz arıyor. Selde kaybolan 8 kişinin aileleri de bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor.Kara yolunun çöktüğü bölgede, 3 jandarma görevlisinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Tolga SAĞLAM- Nurullah CABRİ- Selay SAYKAL/DOĞANKENT (Giresun),


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Kaynak: DHA

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