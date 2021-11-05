Son dakika haberi... Çocukların okul servislerindeki güvenlik "doğru lastik" kullanımından başlıyor

Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Okul servis araçlarında lastik şişirme basıncı, diş derinliği, hasar ve aşınma kontrolleri çocuklarımızın okullarına güvenle ulaşmaları için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerde tam zamanlı yüz yüze eğitime geçilmesiyle, işyerlerinin yanı sıra okula ulaşımda da servis kullanımı yoğunlaştı.

Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, ürettiği yüksek kaliteli lastiklerin yanı sıra sorumlu marka kimliğiyle sürüş güvenliği kapsamında önemli konularda toplumu bilgilendiriyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Özürün, özellikle servis araçlarında sürüş ve çocukların güvenliği için dikkat edilecek konulara dikkat çekti.

Özürün, araçlarda zorunlu olan 3 nokta emniyet kemerine çocuk aparatı, araç takip sistemi, sensörlü koltuk ve kapılar, kamera bulunması zorunluluğunun dışında tüm ticari araçlarda olduğu gibi okul servis araçlarında da mevsimine uygun olarak kış lastiği kullanımı, diş derinliği kontrolü ve lastik hava basıncının düzenli kontrol edilmesinin gerektiğini vurguladı.

Sürüş güvenliğinin, araç için doğru lastik seçimi ve kullanımından başladığını vurgulayan Özürün, "Okul servis araçlarında lastik şişirme basıncı, diş derinliği, hasar ve aşınma kontrolleri çocuklarımızın okullarına güvenle ulaşmaları için büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın güvenliğini teslim ettiğimiz profesyonel servis sürücülerine bu konunun önemini hatırlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Servis araçlarında doğru lastik kullanımına dikkat çeken Özürün, "Çocuklarımızı taşıyan servis aracı veya kendi özel aracımız olsun tüm araçlarda, kış döneminde kış lastiği kullanmak çok büyük önem taşıyor. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşünce havanın kar yağışlı olup olmamasına bakmadan mutlaka lastiklerin kışlık lastiklerle değiştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lastik hava basıncının kontrol edilmesinin de lastikten kaynaklanabilecek kazaları önlemek için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Erkal Özürün, servis şoförleri ve sürücülerin tüm Türkiye'de en yaygın bayi ağına sahip olan Petlas bayilerine giderek lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabileceğini kaydetti.

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