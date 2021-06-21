Son dakika haberi | Çocukların kavgasına aileler katıldı, ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
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Son dakika haberi | Çocukların kavgasına aileler katıldı, ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bursa'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Bursa'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukların arasında tartışma çıktı. Tartışmaya ailelerinde dahil olmasıyla tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile iki aile arasında taşlı sopalı meydan muharebesi anbean amatör kameralara yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen polis ekibi kavgaya müdahale ederken, yaralı kişileri sağlık ekipleri ayakta tedavi uygulandı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(Abdullah Uğur/İHA)

Son dakika haberi | Çocukların kavgasına aileler katıldı, ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Son dakika haberi | Çocukların kavgasına aileler katıldı, ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Son dakika haberi | Çocukların kavgasına aileler katıldı, ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Son dakika haberi | Çocukların kavgasına aileler katıldı, ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada
Son dakika haberi | Çocukların kavgasına aileler katıldı, ortalık savaş alanına döndü...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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