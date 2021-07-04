Çocukların elektrikli bisikletle gezisi faciayla sonuçlandı
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Çocukların elektrikli bisikletle gezisi faciayla sonuçlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde babalarına ait elektrikli bisikletle gezemeye çıkan üç arkadaş otomobile çarptı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde babalarına ait elektrikli bisikletle gezemeye çıkan üç arkadaş otomobile çarptı. Üç çocuğun yaralandığı kazada çocuklardan biri önce olay yerinden kaçtı, sonra yaralı halde geri döndüğü olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Zafer Mahallesi Botanik Park çevresinde elektrikli bisiklete 3 kişi binen çocuklar park köşesinde yan yoldan geçmekte olan 35 S 1561 plakalı M.G.T. idaresindeki otomobile yandan çarptı. Otomobilin sol tarafındaki camlar patlarken araçta büyük hasar meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan üç çocuk arkadaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında görgü tanıklarının ifadesine göre elektrikli bisiklette üç çocuğun bulunduğu belirtilirken üçüncü çocuğun olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Diğer iki yaralının tedavileri olay yerinde yapılırken olay yerinden kaçan 3. çocuk arkadaşlarının yanına gelerek sağlık ekiplerine yaralı olduğunu söyledi. 2 ambulansa alınan yaralı çocuklar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan üçüncü çocuk kazayı haber vermek için olay yerinden uzaklaştığını ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Ali Soydemir/ İHA)

Çocukların elektrikli bisikletle gezisi faciayla sonuçlandı
Çocukların elektrikli bisikletle gezisi faciayla sonuçlandı
Çocukların elektrikli bisikletle gezisi faciayla sonuçlandı
Çocukların elektrikli bisikletle gezisi faciayla sonuçlandı
Çocukların elektrikli bisikletle gezisi faciayla sonuçlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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