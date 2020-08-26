Son dakika haberi | Çocukların çıkardığı iddia edilen yangında, 4 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haberi | Çocukların çıkardığı iddia edilen yangında, 4 kişi dumandan etkilendi

Gelen son dakika haberine göre Çocukların çıkardığı iddia edilen yangında, 4 kişi dumandan etkilendi Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir binanın birinci katında başlayarak tüm katları saran yangında, binada oturan dört kişi dumandan etkilenirken, bina kullanılmaz hale geldi.

26.08.2020 00:03 | Son Güncelleme: 26.08.2020 00:08

Çocukların çıkardığı iddia edilen yangında, 4 kişi dumandan etkilendi

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir binanın birinci katında başlayarak tüm katları saran yangında, binada oturan dört kişi dumandan etkilenirken, bina kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Tepekum Mahallesi Belgin Sokak 86 numaralı dört katlı binada meydana geldi. Dört katlı binanın birinci katında merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, kısa sürede tüm katları sardı. Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın bulunduğu sokağın elektrik ve doğalgazı kesilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen dört kişi, itfaiye ekiplerince binadan tahliye edilerek ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan binanın birinci katında ikamet eden Suriye uyruklu Ahmet Yasin, yangını aynı binada yaşayan iki çocuğun çıkardığını iddia ederek, daha önce de bu çocukların bir çok kez yangın çıkarma teşebbüsünde bulunduğunu, yaktıkları çakmakları birinci kat merdiven boşluğunda bulunan kullanılmayan koltuklara atarak yakmaya çalıştıklarını, çocukların ailesini ve bina sahibini bu konuda uyardığını uyardığını söyledi. Yasin, son çare olarak karakola şikayetçi olduğunu belirterek "İki hafta önce, bir hafta önce yine yakıyorlardı. Çakmakları yak at, yak at Dün ben gittim karakola ifade verdim, söyledim. Binanın sahibine de söyledim, gel bak çocuk her gün ateş yakıp atıyor buraya diye" dedi. Yangında bina kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.

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Son dakika haberi | Çocukların çıkardığı iddia edilen yangında, 4 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İHA

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