Son dakika haberi | Çocukların çakmakla oyunu yangın çıkardı
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Son dakika haberi | Çocukların çakmakla oyunu yangın çıkardı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Çorum'da evde buldukları çakmakla tandırlıkta oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı.

Son dakika haberi | Çocukların çakmakla oyunu yangın çıkardı
10.06.2020 02:00 | Son Güncelleme: 10.06.2020 03:02

Çorum'da evde buldukları çakmakla tandırlıkta oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı. Yangında bir ev, tandırlık ve ahırlık yanarken 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ayaz köyünde Necip G.'nin torunları F.A ve N.E.G dedelerinin evinde buldukları çakmak ile tandırlığın içindeki kuru otları tutuşturdu. Alevleri söndüremeyen çocuklar dedelerine haber verdi. Tandırdan alevler yükseldiğini gören Necip G., itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye çok sayıda sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan ahır ve eve sıçradı. Yangında ahırda bulunan 11 adet büyükbaş hayvandan 2'si vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 9 adet büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenen Necip G. v eşi H.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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