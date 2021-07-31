Son dakika haberi... Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada
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Son dakika haberi... Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika haberi... Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturan 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturan 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da otomobil bagajında insan taşımacılığı görenleri hayrete düşürdü. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Bozova yolunun Mehmetçik Mahallesi mevkisinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilde iddiaya göre yer kalmayınca 2 çocuk bagaja konuldu. Ayaklarını bagajın dışından sarkıtarak tehlikeli bir şekilde yolculuk eden çocuklar, görenleri korkuttu.

İki çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ŞANLIURFA

Son dakika haberi... Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberi... Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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