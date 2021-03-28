Son dakika haberi: Çocukları geçmişe doğru yolculuğa götüren müze
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Son dakika haberi: Çocukları geçmişe doğru yolculuğa götüren müze

İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR - Haberler | Kültür Sanat

Gelen son dakika haberlerine göre Çocukları geçmişe doğru yolculuğa götüren müze 1700'lü yıllardan 1990'lı yıllara kadar olan dönemlere ait 700 takım oyuncak, 8 galeri ve mağarasıyla çocukları asırlar öncesine doğru yolculuğa çıkartan Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde, normalleşmeyle beraber ziyaretçi sayısında...

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Çocukları geçmişe doğru yolculuğa götüren müze

GAZİANTEP - 1700'lü yıllardan 1990'lı yıllara kadar olan dönemlere ait 700 takım oyuncak, 8 galeri ve mağarasıyla çocukları asırlar öncesine doğru yolculuğa çıkartan Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde, normalleşmeyle beraber ziyaretçi sayısında artışlar yaşanmaya başladı.

Büyük ve küçük her kesimin ilgi odağı olan Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, 1700'lü yıllardan 1990'lı yıllara kadar olan dönemlere ait birçok oyuncağıyla ebeveyneler ve çocukları arasında köprü görevi görüyor. Anne ve babaları, çocukluklarına ait anılarını hatırlatan müzede dünyanın en seçkin oyuncakları yer alıyor. Kontrollü normalleşme ile ziyaretçi sayısında artış yaşanan müze, her kesimden ziyaretçilerini bekliyor.

"Müze olarak geçmiş ile gelecek arasında bir köprüyüz"

Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde rehber olarak görev yapan Yasemin Keskin, müzenin geçmişe ait oyuncaklarla çocukların geçmişe dair bağlarını güçlendirmeye hedeflediklerini ifade ederek, "Müzemiz, Gaziantep'in en eski mahallelerinden olan Bey Mahallesi'nde yer almaktadır. 2010 yılında restorasyon yapılmaya başlandı, 2013 yılında ise faaliyete geçti. Müzemizde yaklaşık 700 takım oyuncağımız mevcut, 8 tane de galerimiz var. Türkiye'de mağarası olan tek oyuncak müzesi bizde. Mağaramızda da 24 farklı ülkeye ait simgeleriyle birlikte giydirilmiş kız ve erkek çocuklarına benzetilmiş oyuncaklarımız var. Mağaramız renkli bir şekilde ışıklandırılmış ve kesinlikle görülmeye değer, güzel bir yer. Müzemiz aslında geçmiş ile gelecek arasında bir köprüdür. Çocuklara zihinsel ve bedensel gelişimlerinde katkı sağlayacağı için bunu öğretmeye çalışıyoruz. Çocukları etkilemeye çalışıyoruz. Onları geçmiş ile gelecek arasındaki farkı oyun şeklinde öğretmeye çalışıyoruz. Müzemizde 1700'lü yıllardan 1990 yılına kadar olan dünyanın en seçkin oyuncakları mevcut. Normalleşmeyle beraber müzemizde ziyaretçi sıklığı olmaya başladı. Hafta sonları daha yoğunuz artık. Hafta sonları 350 civarı ziyaretçi alıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından hatta dünyanın çeşitli ülkelerinden müzemizi görmeye gelen ziyaretçilerimiz var. Almanya, Japonya, Kore gibi uzak doğu ülkelerinden de gelen ziyaretçilerimiz var" diye konuştu.

Son dakika haberi: Çocukları geçmişe doğru yolculuğa götüren müze
Son dakika haberi: Çocukları geçmişe doğru yolculuğa götüren müze
Son dakika haberi: Çocukları geçmişe doğru yolculuğa götüren müze
Son dakika haberi: Çocukları geçmişe doğru yolculuğa götüren müze

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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