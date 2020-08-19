Son dakika haberi! Çocuklara spor malzemesi yardımı yapıldı Son dakika haberleri: Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocukları spora teşvik etmek amacıyla spor malzemesi yardımı yapıldığı bildirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocukları spora teşvik etmek amacıyla spor malzemesi yardımı yapıldığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Çamköy Mahallesi'nde çocuklara spor malzemesi yardımı yapılarak enerjilerini doğru yerde kullanmalarının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın dezavantajlı çocukların sağlıklı gelişimi ve sportif devamlılıkları ile kulüplerin çalışmalarını kolayca sürdürebilmeleri için malzeme desteğini aksatmadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Bülent Çakmak ise "Gençler arasındaki dayanışmanın artmasında, kötü alışkanlıkların azalmasında büyük etken olan sporun ilgi görmesi büyük önem taşıyor. Bugün buraya kadar gelip çocuklarımızla birebir ilgilenen Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'ya Çamköy ailesi olarak minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerinde bulundu.

Kaynak: AA