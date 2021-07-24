Son dakika haberi | Çocuklara şeker ve rüzgar gülü dağıtıldı
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Son dakika haberi | Çocuklara şeker ve rüzgar gülü dağıtıldı

Son dakika haberi | Çocuklara şeker ve rüzgar gülü dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler: Bilecik Belediyesi tarafındanüstü açık otobüsle cadde ve sokaklar gezilerek, çocuklara şeker ve rüzgar gülleri dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi tarafındanüstü açık otobüsle cadde ve sokaklar gezilerek, çocuklara şeker ve rüzgar gülleri dağıtıldı.

Bilecik'te Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanların katıldığı etkinlikte çocuklara şeker ve rüzgar gülleri dağıtıldı. Mahalle aralarında gezen otobüste çalan müziklere çocuklar ve aileleri evlerinin pencere ve balkonlarından eşlik ederken, vatandaşlara Belediye Başkanı Semih Şahin'in bayram mesajı iletildi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bütün milli ve dini bayramlarda güzel bir geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Üstü açık otobüsle bütün mahallelerimizi gezerek, çocuklarımıza şeker ve rüzgar gülleri dağıttık. Amacımız çocuklarımızın yüzünde gülümseme oluşturmaktır. Çocuklar, müziğin sesini duyar duymaz kendilerini sokağa atıyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Bizler de çocuklarımızın sevindirdiğimiz için çok mutluyuz. Bütün vatandaşlarımızın geçmiş bayramını kutluyorum" dedi. - BİLECİK

Son dakika haberi | Çocuklara şeker ve rüzgar gülü dağıtıldı
Son dakika haberi | Çocuklara şeker ve rüzgar gülü dağıtıldı
Son dakika haberi | Çocuklara şeker ve rüzgar gülü dağıtıldı
Son dakika haberi | Çocuklara şeker ve rüzgar gülü dağıtıldı
Son dakika haberi | Çocuklara şeker ve rüzgar gülü dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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