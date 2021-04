Son dakika haberi! Çocuklara "kötü muamelede" bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmene 1 yıl 9 ay hapis istemi

Son dakika haber: Tuzla'da, özel bir anaokulunda çocuklara kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla yargılanan okulun sahibi ve aynı zamanda öğretmenlik yapan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık G.M. katılmazken, mağdur çocukların ailelerinin avukatları hazır bulundu.

Bir kısım mağdur çocukların ailelerinin avukatı Sevil Hartavi, söz konusu kreşte çocuklara eğitim verilirken şiddet uygulandığının dava dosyasında açık olduğunu belirterek, sanığın eyleminin kötü muameleden daha yüksek olduğunu düşündüklerini söyledi.

Mağdur çocuklarda yaşlarına göre davranış bozukluğu oluştuğunu anlatan Hartavi, "Dava dosyası trajik bir dosyadır. Bir an önce adaletin tecelli etmesini ve sanığın her bir çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Söz verilen diğer mağdur avukatları da davanın karara bağlanmasını talep etti.

Duruşmada daha sonra esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Kenan Pehlivan, sanığın üzerine atılı "zincirleme şekilde kötü muamele" suçundan, 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı söz verilen mağdur çocukların ailelerinin avukatları, sanığın zincirleme şekilde değil, her bir çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederek, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatlara beyanlarını sunmaları için sonraki celseye kadar süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yaşları 3 ila 6 arasında değişen 30 çocuk "mağdur", bu çocukların aileleri de "müşteki" olarak yer alıyor.

Sanık G.M'nin söz konusu anaokulunun kurucusu olduğu belirtilen iddianamede, müşteki Zeynep Atasever'in okulda çalışırken ayrıca öğretmenlik de yapan sanığın çocuklara karşı kötü muamelede bulunduğunu cep telefonu ile kayıt altına alarak, çektiği videoları sosyal medya hesabı açmak suretiyle diğer velilere gönderdiği kaydediliyor.

İddianamede görüntü, fotoğraf ve seslerin incelemesinde sanığın ders sırasında mağdurlara karşı sert bir üslup kullandığı, sürekli kızgın ve yüksek ses tonuyla konuştuğu, tokat attığı, kız ve erkek öğrencileri kendi aralarında toplu halde tuvalete göndererek, alt tarafları çıplak vaziyette tuvalet önünde sırada beklettiği belirtiliyor.

Mağdur çocukların ailelerinin de benzer durumları anlatarak sanıktan şikayetçi oldukları aktarılan iddianamede, "Şüphelinin idaresi altında bulunan okutmak, bakmak ve muhafaza etmekle yükümlü olduğu mağdurlar üzerinde merhamet, acıma ve şefkatle bağdaşmayacak şekilde davranışlarda bulunduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer veriliyor.

İddianamede, sanık G.M'nin "zincirleme şekilde kötü muamele" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk