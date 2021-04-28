Son dakika haberi | Çocuklara göz hakkı reyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Çocuklara göz hakkı reyonu

Son dakika haberi | Çocuklara göz hakkı reyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü, çocuklara özel ücretsiz göz hakkı reyonu oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü, çocuklara özel ücretsiz göz hakkı reyonu oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta mahalle ve ilçelerinde çocukları düşünerek çocuklar için göz hakkı reyonu oluşturan gönüllüler, yoldan geçen her çocuğun ücretsiz bir şekilde içinde çeşitli meyvelerin yer aldığı reyondan faydalanması için etkinlik düzenledi.

Meyve canı çeken her çocuğun faydalanması için böyle bir etkinliği düzenlediklerini söyleyen gönüllülerden Emine Saçak, "Çocukları mutlu etmek ve onlara paylaşmayı aşılamak için çalışmalar yapıyoruz. İyilik Kazansın diyerek çıktığımız bu yolda bir nebzede olsa çocukların mutlu olmasını sağlamak istiyoruz. Mahalle ve ilçelerimizde bu etkinliği yaparak yoldan geçen çocuklarımız ve mahallede ki çocuklarımız ücretsiz meyve reyonundan yararlanmalarını istedik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi | Çocuklara göz hakkı reyonu
Son dakika haberi | Çocuklara göz hakkı reyonu
Son dakika haberi | Çocuklara göz hakkı reyonu
Son dakika haberi | Çocuklara göz hakkı reyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Merve Dizdar Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Çocuklara göz hakkı reyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 11:14:35. #1.15#

title