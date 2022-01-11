Son dakika haberi | Çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaştıkları iddia edilen 41 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi | Çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaştıkları iddia edilen 41 zanlı yakalandı

Son dakika haberi | Çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaştıkları iddia edilen 41 zanlı yakalandı
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sosyal medyada çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla 41 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sosyal medyada çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaştıkları iddiasıyla 41 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında çocuklara ait müstehcen görüntü paylaşan 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 2'sinin daha önceki benzer bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, doktor, polis, sözleşmeli er adayı ve uzman erbaşın da aralarında bulunduğu zanlılardan 41'i gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğu öğrenildi.

Aramalarda telefon, bilgisayar ve diğer dijital malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken firari 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

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AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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