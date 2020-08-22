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Son dakika haberi: Çocuklar yaz boyunca spora doydu

Son dakika haberleri... GENÇLERİN ve çocukların yaz ayında vakitlerini değerlendirip spor yeteneklerini keşfetmelerini hedefleyen Sultangazi Belediyesi, düzenlediği Yaz Spor Okulları'nın kapanış programını gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: Çocuklar yaz boyunca spora doydu
22.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:08

GENÇLERİN ve çocukların yaz ayında vakitlerini değerlendirip spor yeteneklerini keşfetmelerini hedefleyen Sultangazi Belediyesi, düzenlediği Yaz Spor Okulları'nın kapanış programını gerçekleştirdi. Programa katılan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Çocukları bilgisayar ve tabletten ne kadar uzaklaştırabilirsek o kadar iyi olur düşüncesiyle bu alanda gençlerimize önem veriyoruz. Kış Spor Okulları'nda da birçok branşta çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Çocukları tekvando, karate, tenis, okçuluk, akıl ve zeka oyunları gibi farklı spor dallarıyla Yaz Spor Okulları'nda buluşturan Sultangazi Belediyesi, eğlenceli etkinliklerle kapanış töreni gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'da kapanış programına katılırken, 6 hafta süren eğitimlerin ardından bütün sporculara katılım belgesi takdim edildi. Farklı branşlarda Yaz Spor Okulları'nda verilen eğitimlere toplam 426 çocuk katılırken, 5 farklı branşta gerçekleşen ve 6 hafta süren eğitimlere alanında uzman antrenörlerle katkı sağlandı. 

"HEDEFİM İSTİKLAL MARŞIMIZI AVRUPA'DA OKUTMAK"Milli sporcu Alperen Ocak, karatenin disiplin sporu olduğunu hatırlatarak, "Bu spora hevesle başladım. Karatede, Türkiye 3'üncülüğüm var. Karate zor olsa da bol tekrar yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben de bu şekilde Türkiye'yi temsil etmeye çalışıyorum. Henüz yurt dışında İstiklal Marşımızı okutmak nasip olmadı. Ama hedefim; Avrupa'ya gidip çok çalışarak İstiklal Marşımızı okutmak" diye konuştu."SPOR OKULLARINA, HİJYEN KURALLARINA UYARAK DEVAM ETTİK"Yaz Spor Okulları'nın temmuz ayında başladığını hatırlatan Av. Abdurrahman Dursun, şunları söyledi:

"Birçok farklı branşta faaliyetimiz oldu ve 426 öğrenci katıldı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduk. Her öğrencimizi kendi evinden alıp ateş ölçüp hijyen kuralları çerçevesinde spor okullarımıza devam ettik. Bugün de kapanış programını yapıyoruz. Biz genç neslimizin eğitimli ve sosyal olmaları için bu tür faaliyetlere önem veriyoruz. Kış Spor Okulları'nda da birçok branşta çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çocuklarımızı bilgisayarlarından, tabletlerinden ne kadar uzaklaştırabilirsek iyi olur düşüncesiyle bu alanda gençlerimize önem veriyoruz. Bilim Merkezi'nde de gençler için birçok faaliyetlerimiz sürüyor. Bütün derdimiz çocuklarımız huzurlu olsun ve mutlu olması."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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