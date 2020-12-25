Son dakika haberi: Çocuklar üşümesin diye giysi yardımı yaptılar
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Son dakika haberi: Çocuklar üşümesin diye giysi yardımı yaptılar

25.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:17
Son dakika haberi: Çocuklar üşümesin diye giysi yardımı yaptılar

Son dakika yaşam haberine göre Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara mont, atkı, bere ve eldiven yardımı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara mont, atkı, bere ve eldiven yardımı yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklar için harekete geçen gönüllüler, hayırseverlerin destekleriyle aldıkları hediyeleri kendi elleriyle giydirdiler.

Çocuklar üşümesin diye bu yola çıktıklarını söyleyen gönüllülerden Zeliha Kibar, "Elbistan ilçemizdeki ihtiyaç sahibi çocuklarımızı belirleyerek alınan hediyeleri evlerine götürerek teslim ettik. Çocukların paketlerdeki hediyelerini gördüklerinde mutlulukları görülmeye değerdi. Onlar üşümesin diye ve onların gönüllerini yapmak için her zaman mücadele edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi: Çocuklar üşümesin diye giysi yardımı yaptılar
Son dakika haberi: Çocuklar üşümesin diye giysi yardımı yaptılar
Son dakika haberi: Çocuklar üşümesin diye giysi yardımı yaptılar
Son dakika haberi: Çocuklar üşümesin diye giysi yardımı yaptılar
Son dakika haberi: Çocuklar üşümesin diye giysi yardımı yaptılar
Son dakika haberi: Çocuklar üşümesin diye giysi yardımı yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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