Son dakika haberi: Çocuklar sulama suyunun altında serinlemeye çalıştı Son dakika haberleri: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde havaların ısınmasıyla çocuklar, mısır tarlalarını sulamak için borularla taşınan suların aktığı yerlerde yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde havaların ısınmasıyla çocuklar, mısır tarlalarını sulamak için borularla taşınan suların aktığı yerlerde yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Reyhanlı ilçesinde sıcaklık 36 dereceye kadar çıkarken, çocuklar da serinlemek için farklı yöntemler bulmaya başladı.

İlçe merkezinde mısır ekili bazı alanlardaki su birikintileri çocukların serinleme alanları oldu.

Çocuklar, mısır tarlalarında suların biriktiği yerlerde bazı alanları brandayla kapatıp kendilerine havuz yaparak serinlemeye çalıştı.

Kaynak: AA