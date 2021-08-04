Son dakika haberi | ÇOCUKLAR ORMAN YANGINLARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN AĞACA BALONLAR ASTI

Son dakika haberleri: VAN'ın Erciş ilçesinde, orman yangınlarına dikkat çekmek isteyen çocuklar, Ebubekir Çiftçi Parkı'ndaki ağaca renkli balonlar astı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, orman yangınlarına dikkat çekmek isteyen çocuklar, Ebubekir Çiftçi Parkı'ndaki ağaca renkli balonlar astı. Yangınlar nedeniyle çok üzgün olduklarını söyleyen çocuklar, parkın içinde dolaşıp, "Ormanlar bizim geleceğimiz, ormanları yakmayın" dedi.

Türkiye'nin birçok yerinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, Erciş'in Alkanat Mahallesi'nde yaşayan ve 6 ile 10 yaşları arasındaki 6 kuzen, orman yangınlarına dikkat çekmek için farkındalık etkinliği yaptı. Dayıları, Ömer Faruk Özkul (22) ile ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Ebubekir Çiftçi Parkı'na gelen çocuklar, çamlık alandaki ağaca renkli balonlar astı. Yangınlardan dolayı üzüldüklerini söyleyen çocuklar, parkta dolaşırken, "Ormanlar bizim geleceğimiz, ormanları yakmayın" diye istekte bulundu.

Türkiye'deki yangınların çok üzdüğünü belirten Özkul, "Yeğenlerimle bu çamlık alana geldim. Amacımız orman yangınlarına dikkat çekip, farkındalık oluşturmak. Çocuklarımız buradaki çamlık alanda, ağaca renkli balonlar astı. Umarız bu yangınlar bir an önce biter ve bir daha böylesi vahim olaylara şahitlik etmeyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı