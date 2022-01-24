Çocuklar karın keyfini 'naylonla' kayarak çıkardı - Haberler
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Çocuklar karın keyfini 'naylonla' kayarak çıkardı

Çocuklar karın keyfini 'naylonla' kayarak çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Siirt'in Eruh ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar, naylonla kaymanın keyfini çıkardı.

SİİRT (İHA) - Siirt'in Eruh ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar, naylonla kaymanın keyfini çıkardı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Eruh ilçesine bağlı Cintepe köyünde kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu köyde, yağışın ardından bir araya gelen çocuklar, evlerinden getirdikleri naylonlarla kayarak karın keyfini doyasıya yaşadı. Okulların tatil olmasını fırsat bildiklerini söyleyen Recep Aslan, karda kaymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aslan, kar yağınca koşa koşa naylon poşetleri alarak karın keyfini çıkaracaklarını ifade etti. - SİİRT

Çocuklar karın keyfini 'naylonla' kayarak çıkardı

Çocuklar karın keyfini 'naylonla' kayarak çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Siirt, kar, Yerel, Haber

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