Çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı
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Çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı

25.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:31

Çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı Siirt'te etkili olan kar yağışının ardından dışarı çıkan çocuklar, karın keyfini kayarak çıkardı.

Çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı

SİİRT - Siirt'te etkili olan kar yağışının ardından dışarı çıkan çocuklar, karın keyfini kayarak çıkardı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde etkisini sürdüren kar en çok çocukları sevindirdi. kızaklarını alıp dışarı çıkan çocuklar, rampadan kaymanın keyfini çıkardı. Kızaklarla yokuş aşağı kayan çocuklar, doyasıya eğlendi.

Çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı
Çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı
Çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı
Çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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