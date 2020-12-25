Çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı
25.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:31
Çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı Siirt'te etkili olan kar yağışının ardından dışarı çıkan çocuklar, karın keyfini kayarak çıkardı.
Çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı
SİİRT - Siirt'te etkili olan kar yağışının ardından dışarı çıkan çocuklar, karın keyfini kayarak çıkardı.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde etkisini sürdüren kar en çok çocukları sevindirdi. kızaklarını alıp dışarı çıkan çocuklar, rampadan kaymanın keyfini çıkardı. Kızaklarla yokuş aşağı kayan çocuklar, doyasıya eğlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı