Son dakika haberi: Çocuklar istedi, Başkan Kocaman talimat verdi

Son dakika gündem haberine göre Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi'nde ki çocukların futbol sahası talebi üzerine gereken talimatı verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi'nde ki çocukların futbol sahası talebi üzerine gereken talimatı verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi Aykent Sitesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Site içerisinde top oynayan Kartepeli çocukların çekirdek ikramına katılan Başkan Kocaman, istekleri de yerinde dinledi. Kocaman, çocukların top oynamak için saha talep etmesi üzerine gereken talimatı verdi. Gençlerin bir avuç çekirdekle gönlünü fethettiğini söyleyen Kocaman, "Geleceğimiz olan gençlerimize daha güzel bir Kartepe bırakmak için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençlerimiz için saha neymiş en kralını yaparız" dedi.

Modern saha yapılacak

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ataevler Mahallesi Aykent Sitesi içerisinde fizibilite çalışmalarını tamamlayarak saha yapımına başladı. Ekipler tarafından 14x10 metre ebatlarında saha yapılarak çevre düzenlemesi ile birlikte hazır hale getirilecek. Ayrıca iki adet kamelya montajı ile site sakinlerinin hizmetine sunulacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı