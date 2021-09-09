Son dakika haberi | "Çocuklar hayvan sevgisiyle büyüsün" diye okula mini bir hayvanat bahçesi yaptılar
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Son dakika haberi | "Çocuklar hayvan sevgisiyle büyüsün" diye okula mini bir hayvanat bahçesi yaptılar

Son dakika haberi | 'Çocuklar hayvan sevgisiyle büyüsün' diye okula mini bir hayvanat bahçesi yaptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberine göre Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Adacami köyündeki İlköğretim Okulu'na okul müdürü ve köy imamının gayretleri ile "Çocuklar hayvan sevgisiyle büyüsün" maksadıyla sülünden ördeğe çok sayıda kümes hayvanının bulunduğu mini hayvanat bahçesi oluşturuldu.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Adacami köyündeki İlköğretim Okulu'na okul müdürü ve köy imamının gayretleri ile "Çocuklar hayvan sevgisiyle büyüsün" maksadıyla sülünden ördeğe çok sayıda kümes hayvanının bulunduğu mini hayvanat bahçesi oluşturuldu. İçerisinde birçok hayvan türü bulunan hayvanat bahçesinin bakımlarını okuldaki çocuklar ve öğretmenleri yapıyor. Teneffüslerde hayvanlarla ilgilenen çocuklar hem hayvan sevgisiyle tanışıyor hem de bilgi ediniyor.

Adacami İlköğretim Okuluna ziyarette bulunan Rize Valisi Kemal Çeber de alanı inceleyerek emeği geçenleri tebrik etti. Çok güzel bir çalışma olduğuna ve devamlılık getirilmesinin önemli olduğuna değinen Vali Çeber, bu tür çalışmalara destek verdiklerini dile getirdi. Çocuklar için çok özel ve değerli bir çalışma olduğunu dile getiren Vali Kemal Çeber "Burada görmüş olduğunuz üzere kanatlılardan oluşan bir hayvanat bahçesi gibi mekan oluşturmuşlar. Yaklaşık 20-25 tür kanatlı hayvanımız var. Sülün'ünden ördeğine kadar. Burayı okulumuzun müdürü ile mahallenin imamı kendileri yapmışlar. Tamamen her bir bölümünü kendi elleriyle yapmışlar. Allah hepsinden razı olsun. Bana göre çok güzel bir çalışma. Çok özel bir çalışma" şeklinde konuştu.

Çocukların bu ortamda birçok avantaj yakaladıklarını ve etraftaki konutlardan da ziyaretçilerin olduğunu belirten Vali Çeber" Biz Rize'de bu tür etkinlikler yapmaya gayret gösteriyoruz. Mesela geçen yıl ayakkabısız okul yapmıştık. Okula girerken herkes ayakkabılarını içeri girmeden çıkarıyordu. Burayı da böyle bir alan olarak görüyorsunuz. Bana göre çok güzel bir şey. Çocuklar teneffüsten çıkıyor, buraya gelip hayvanlarla ilgileniyor. Civardaki konutlardan ve mahallelerden de çok sayıda çocuk veya misafir gelip burayı geziyor. Mini hayvanat bahçesi havası oluşuyor. Ne güzel çocuklarımız hayvan sevgisiyle büyüyor. Çocuklarımız bu ortamda birçok avantaj yakalıyor ve güzel bir şekilde yetişiyorlar. Bu yüzden bende buradan büyük bir mutlulukla ayrılacağım" dedi. - RİZE

Son dakika haberi | 'Çocuklar hayvan sevgisiyle büyüsün' diye okula mini bir hayvanat bahçesi yaptılar
Son dakika haberi | 'Çocuklar hayvan sevgisiyle büyüsün' diye okula mini bir hayvanat bahçesi yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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