Son dakika haberi! ÇOCUKLAR DA SÖNDÜRME ÇALIŞMASINA KATILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! ÇOCUKLAR DA SÖNDÜRME ÇALIŞMASINA KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç Semti Atatürk Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 8 arazöz ile müdahale edildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç Semti Atatürk Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 8 arazöz ile müdahale edildi. Orman içi, mezarlık yakını alandaki yangını söndürme çalışmalarına aralarında çocukların da bulunduğu onlarca vatandaş da destek verdi. Bazı vatandaşlar ağaç dallarıyla müdahale ederken, bazı vatandaşların yangın söndürme hortumunu taşıdığı görüldü. Bir inşaat firmasına ait mikser su takviyesi yaparak çalışmalara destek verdi. Dumandan etkilenen 1 orman işçisi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ayakta tedavi edildi. Ayrıca vatandaşlar yangına müdahale eden ekiplere ayran ve su dağıttı. Alevler 1 saat içinde kontrol altına alınıp, söndürüldü. 1 hektar alan küle dönerken, sabotaj ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGIN HAVUZLARI ORMANI KURTARDI

Söndürme helikopteri ormanlık alanın bulunduğu bölgedeki 5 kilometrelik alan içerisindeki 5 noktada bulunan yangın havuzlarından su alarak alevlere 10 sorti yaptı. Böylelikle zamanında müdahale ile hava kararmadan, kısa sürede yangına müdahale edilerek, alevler daha fazla büyümeden önüne geçilip, mezarlığa sıçramadan söndürüldü.

Son dakika haberi! ÇOCUKLAR DA SÖNDÜRME ÇALIŞMASINA KATILDI
Son dakika haberi! ÇOCUKLAR DA SÖNDÜRME ÇALIŞMASINA KATILDI
Son dakika haberi! ÇOCUKLAR DA SÖNDÜRME ÇALIŞMASINA KATILDI
Son dakika haberi! ÇOCUKLAR DA SÖNDÜRME ÇALIŞMASINA KATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika! NALLIHAN KUŞ CENNETİ'NDE YANGIN
Son dakika! NALLIHAN KUŞ CENNETİ'NDE YANGIN
Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler
Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler
Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Haydar Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Yıldız Tilbe Sevda Erginci
Spor Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! ÇOCUKLAR DA SÖNDÜRME ÇALIŞMASINA KATILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 21:27:08. #1.15#

title