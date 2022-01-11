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Son dakika haberleri | Çocuklar çakmakla oynarken yangın çıkardı, ekipler alarma geçti

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika haberine göre Çocuklar çakmakla oynarken yangın çıkardı, ekipler alarma geçti Sivas'ta çocukların çakmakla oyun oynarken yangın çıkarması üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti Sivas'ta çocukların çakmakla oyun oynarken yangın çıkarması üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.

SİVAS (İHA) - Çocuklar çakmakla oynarken yangın çıkardı, ekipler alarma geçti

Sivas'ta çocukların çakmakla oyun oynarken yangın çıkarması üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti

SİVAS - Sivas'ta çocukların çakmakla oyun oynarken yangın çıkarması üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, yangın Diriliş Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı binanın 2'nci katında N.K.'ya ait evin yatak odasında yangın çıktı. Çocukların çakmakla oyun oynarken çıktığı düşünülen yangını ev sahipleri kısa sürede fark etti. Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı. Dumandan etkilenen ev sahipleri sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri | Çocuklar çakmakla oynarken yangın çıkardı, ekipler alarma geçti

Son dakika haberleri | Çocuklar çakmakla oynarken yangın çıkardı, ekipler alarma geçti

Son dakika haberleri | Çocuklar çakmakla oynarken yangın çıkardı, ekipler alarma geçti

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Son Dakika Haberleri

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