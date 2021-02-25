Son dakika haberi | Çocuk yaşta başladığı sobacılık mesleğini 41 yıldır sürdürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde babasının yönlendirmesiyle sobacılık mesleğine başlayan 62 yaşındaki İsmail Akıncı, ürettiği sobalarla ve tamir işleriyle müşterilerine hizmet ediyor.

Hendek'te yaklaşık 8 yıllık çıraklığının ardından 1980'de kendine açtığı iş yeriyle mesleğini devam ettiren Akıncı, yaptığı açıklamada, 40 yılı aşkın süredir vatandaşların evlerini ısıttığını söyledi.

Mesleğinin yok olma noktasına geldiğini belirten Akıncı, çırak yetiştirme sorunlarının olduğunu kaydetti.

Gelişen teknoloji ve doğalgaz kullanımının artmasıyla mesleğin son demlerini yaşadığına işaret eden Akıncı, "Mesleğin son temsilcileri biziz, en son yapan biziz. Sonbaharı yaşıyoruz artık. Soba yaptık, tamir yaptık, lehim yaptık, baca şapkalığı, küllükler, mangallar gibi akla gelmeyecek işler yaptık. Sanatkar olduğumuz için gelen müşteriyi geri çeviremeyiz." şeklinde konuştu.

Mesleğinin son temsilcisi olduğunu vurgulayan Akıncı, "Sobacılık mesleği bitiyor artık çırak yetişmiyor. Burada en son benim. Artık ben gözümü yumduktan sonra bu dükkan da kapanır. Sağlığımız yerinde olduğu müddetçe, elimiz ayağımız tutuğu müddetçe bu işi yapacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer