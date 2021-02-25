Son dakika haberi | Çocuk yaşta başladığı sobacılık mesleğini 41 yıldır sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Çocuk yaşta başladığı sobacılık mesleğini 41 yıldır sürdürüyor

25.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:54
Son dakika haberi | Çocuk yaşta başladığı sobacılık mesleğini 41 yıldır sürdürüyor

Son dakika haberler... Sakarya'nın Hendek ilçesinde babasının yönlendirmesiyle sobacılık mesleğine başlayan 62 yaşındaki İsmail Akıncı, ürettiği sobalarla ve tamir işleriyle müşterilerine hizmet ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde babasının yönlendirmesiyle sobacılık mesleğine başlayan 62 yaşındaki İsmail Akıncı, ürettiği sobalarla ve tamir işleriyle müşterilerine hizmet ediyor.

Hendek'te yaklaşık 8 yıllık çıraklığının ardından 1980'de kendine açtığı iş yeriyle mesleğini devam ettiren Akıncı, yaptığı açıklamada, 40 yılı aşkın süredir vatandaşların evlerini ısıttığını söyledi.

Mesleğinin yok olma noktasına geldiğini belirten Akıncı, çırak yetiştirme sorunlarının olduğunu kaydetti.

Gelişen teknoloji ve doğalgaz kullanımının artmasıyla mesleğin son demlerini yaşadığına işaret eden Akıncı, "Mesleğin son temsilcileri biziz, en son yapan biziz. Sonbaharı yaşıyoruz artık. Soba yaptık, tamir yaptık, lehim yaptık, baca şapkalığı, küllükler, mangallar gibi akla gelmeyecek işler yaptık. Sanatkar olduğumuz için gelen müşteriyi geri çeviremeyiz." şeklinde konuştu.

Mesleğinin son temsilcisi olduğunu vurgulayan Akıncı, "Sobacılık mesleği bitiyor artık çırak yetişmiyor. Burada en son benim. Artık ben gözümü yumduktan sonra bu dükkan da kapanır. Sağlığımız yerinde olduğu müddetçe, elimiz ayağımız tutuğu müddetçe bu işi yapacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Celal Adan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin İrem Derici Demet Akalın Aleyna Tilki Meltem Miraloğlu
Spor Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Çocuk yaşta başladığı sobacılık mesleğini 41 yıldır sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 13:07:05. #1.15#
title