Son dakika haberi! Çocuk vizyon bölge çalıştayı Düzce'de yapıldı Son dakika güncel haberi... DÜZCE(İHA) – Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk vizyon belgesi oluşturulma çalışmaları devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk vizyon belgesi oluşturulma çalışmaları devam ediyor. Bölge çalıştayı Düzce'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Çocukların vizyonlarının geliştirilmesi ve geliştirilen vizyonların belgelenmesi amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Çocuk vizyon belgesi oluşturulması' projesi başlatıldı. Proje kapsamında bazı illerde Bölge çalıştayları düzenlenmesi kararları alındı. Düzce'de Korona virüs salgını nedeni ile sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Çocuk Vizyon Belgesi Bölge Çalıştayı toplantısı gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Habip Aydın'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili meslek elemanlarının katılımı ile online olarak gerçekleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA