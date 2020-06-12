Son dakika haberi: Çocuk işçiliğinin önlenmesi
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Son dakika haberi: Çocuk işçiliğinin önlenmesi

Son dakika haberleri: Ordu'nun Ünye ilçesinde başlatılan Çocuk İşçiliğini Önleme Projesi bu yıl da devam edecek.

Son dakika haberi: Çocuk işçiliğinin önlenmesi
12.06.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:45

Ordu'nun Ünye ilçesinde başlatılan Çocuk İşçiliğini Önleme Projesi bu yıl da devam edecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen fındık işçilerinin çocuklarını bahçelerden uzak tutmak ve çocukluklarını yaşamak adına yapılan projenin bu yıl 3. gerçekleştirilecek. Pandemi süreci nedeniyle bu yıl uygulanacak proje nedeniyle yeni bir proje ile çocukların bahçelerden uzak tutulmasını sağlayacaklarını belirten "Her Çocuk Bir Dünya" Proje Koordinatörü Kadir Durak, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü olması nedeniyle çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda yeni çalışmalar sürdüğünü belirtti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen mevsimlik tarım işçileri ailelerinin çocuklarına gerçekleşen sosyal sorumluluk projesiyle eğitimlerine katkı sağlandığını söyleyen Kadir Durak, "Uluslararası ticarette çocuk işçiliği çok problem oluşturuyor. Bizler de elimizden geldiği kadar çocuk işçiliğini önleme konusunda mücadelemize devam ediyor ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2013 yılından itibaren çocuk işçiliğinin önlenmesi açısından yaklaşık 6 projeyi hayata geçirdik. Son 2 yıldır İkizce ilçemizde Her Çocuk Bir Dünya projesini hayata geçirdik. Projemizde doğu bölgelerinden fındık için gelen ailelerin çocuklarına eğitimden, dinlenmeye ve çeşitli sosyal olanakları hayata geçirmek için projemizi yürütüyoruz. Tabii, burada sadece çocuklarımız değil özellikle ailelerimizin de konuya hassas duyarlılığını sağlayarak çocuklarının bahçede olmaması gerektiğinin eğitimlerini veriyoruz. Bu yıl pandemi sürecinden dolayı bahçemizde çocuklarımız için eğitim okulu açamayacağız ancak farklı bir yeni projemizi onlara kazandıracağız. Özellikle bu gün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü olması nedeniyle onların bahçelerde değil okul sıralarında kazandırılmasını ailelerimize aşılamaya devam edeceğiz" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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