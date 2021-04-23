Son dakika haberi! Çocuk hastalar için hastaneye palyaço getirdiler
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Son dakika haberi! Çocuk hastalar için hastaneye palyaço getirdiler

Son dakika haberi! Çocuk hastalar için hastaneye palyaço getirdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Adatıp Sağlık Grubu'na bağlı olarak Sakarya'da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi'nde 23 Nisan coşkusu yaşandı.

Adatıp Sağlık Grubu'na bağlı olarak Sakarya'da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi'nde 23 Nisan coşkusu yaşandı.

23 Nisan günü hastalarına hizmet vermeye devam eden hastane, çocuk hastaları için palyaço getirdi. Hem çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafızalarında iz bırakması hem de doktor ve hastane korkularını atlatmaları için yapılan etkinlik anne ile babalardan beğeni aldı. - SAKARYA

Son dakika haberi! Çocuk hastalar için hastaneye palyaço getirdiler
Son dakika haberi! Çocuk hastalar için hastaneye palyaço getirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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