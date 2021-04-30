Son dakika haberi: Çocuk Evleri Sitesi'nden Kızılay'a destek
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Son dakika haberi: Çocuk Evleri Sitesi'nden Kızılay'a destek

Son dakika haberi: Çocuk Evleri Sitesi'nden Kızılay'a destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Türk Kızılay Bilecik Şubesi'nin Ramazan ayı faaliyetlerine Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü gönüllü destek verdi.

Türk Kızılay Bilecik Şubesi'nin Ramazan ayı faaliyetlerine Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü gönüllü destek verdi.

Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Kızılay gönüllüleriyle beraber gıda kolisi dağıtımına çıktı. Türk Kızılay Bilecik Şubesi çocuklara ve bu projeye destek veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost'a, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne ve öğretmenlerine teşekkür etti. - BİLECİK

Son dakika haberi: Çocuk Evleri Sitesi'nden Kızılay'a destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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