Son dakika haberi... Çocuk çiftçilere en güzel bayram hediyesi
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Son dakika haberi... Çocuk çiftçilere en güzel bayram hediyesi

Son dakika haberi... Antalya'da çiftçilikle geçimini sağlayan ailelerine tarla işlerinde yardım eden çocuklar, Kurban Bayramı dolayısıyla Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte hayatlarında ilk defa havuzda yüzmenin keyfini yaşadı.

Son dakika haberi... Çocuk çiftçilere en güzel bayram hediyesi
29.07.2020 15:54 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:57

Antalya'da çiftçilikle geçimini sağlayan ailelerine tarla işlerinde yardım eden çocuklar, Kurban Bayramı dolayısıyla Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte hayatlarında ilk defa havuzda yüzmenin keyfini yaşadı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından köylerde yaşayan ve çiftçilik yapan aileler ile mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına moral vermek amacıyla Kurban Bayramı öncesinde etkinlik düzenlendi. Korkuteli'nin Datköy, Kızılcadağ ve Karadin köylerinde tarlada çalışarak ailelerine yardımcı olan 15 çocuk hayatlarında ilk kez Antalya'ya geldi. Kepez ilçesindeki Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'na getirilen çocuklar, günün erken saatlerinden itibaren çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.'İLK DEFA HAVUZA GELDİM'Havuza giren tarım işçisi çocuklar hayatlarında ilk kez havuzda kulaç atma deneyimi yaşadı. Yüzme bilmeyenlere kamptaki öğreticilerin eğitim verdiği çocuklar, havuzda eğlenerek unutamayacakları bir gün geçirdi. Etkinliğe katılan 13 yaşındaki Ramazan Yıldırım tarlada, bahçede çalışarak ailesine yardımcı olduğunu söyledi. Her gün tarlaya gidip, domates ekimi ilaçlaması yaptığını, kavun topladığını anlatan Ramazan Yıldırım, Tarlada aileme yardımcı oluyorum. Tarlada çapa, ot temizleme, fasulye, domates ilaçlıyorum, kavun toplama gibi işler yapıyorum. Bugün ilk defa havuza geldim. Çok mutluyum. Suyu, yüzmeyi çok seviyorum. Havuza girdiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Havuzda yüzmek çok güzel bir duygu. Bugün yaşadıklarım bana en güzel bayram hediyesi oldu dedi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, 'İyilik Ağacı' adlı proje kapsamında köylerdeki çiftçi ailelerin çocuklarını Antalya'da ağırlayıp, keyifli gün geçirmesini sağlamaya çalıştıklarından bahsetti. Çocuklara bayram hediyesi vermek amacıyla etkinliği gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Gürhan, Çocuklarımıza bayram hediyesi vermek istedik. Kurban Bayramı öncesinde tarım işçilerimizin çocuklarını kampımızda ağırladık. Keyifli, mutlu gün geçirmeleri için aktiviteler yaptık. Gün boyu süren etkinliklerin bazılarında hayatlarında ilk defa havuzda yüzmenin mutluluğunu yaşayan çocuklarımız oldu. Bazı çocuklarımıza yüzme dersi verdik. Sosyal kültürel aktivitelerin ardından günün sonunda çocuklarımızı mutlu şekilde ailelerine teslim edeceğiz. Bu mutlu günü bir günlüğüne de olsa çocuklarımıza yaşatmak istedik diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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