Son dakika haberleri! Çocuğuyla kavga eden komşusunun oğlunu dövdü...O anlar kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre Çocuğuyla kavga eden komşusunun oğlunu dövdü.

Çocuğuyla kavga eden komşusunun oğlunu dövdü...O anlar kamerada

-Beylikdüzü'nde kapıda karşılaştığı çocuğu, oğluyla kavga ettiği iddiasıyla tokatladı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir kadın, kendi çocuğuyla kavga eden komşusunun 4 yaşındaki oğlunu dövdü. Aile çocuğunu döven kadından şikayetçi olurken, olay anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın, çocuğuyla kavga ettiğini ileri sürdüğü komşularının 4 yaşındaki oğlunu dövdü. Yaşanan olay anları güvenlik kamerası tarafından da kaydedilirken, anne Yağmur Keşan durum üzerine oğlu için darp raporu alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Anne Keşan çocuğunun bahçede diğer bir çocukla tartıştığını ifade ederek, "Kamera kayıtlarında da var. Diğer çocuğun annesi geliyor oğlumu darp ediyor. Onun üzerine bende karakola gidip şikayetçi oldum. Ben herhangi bir şiddette de bulunmadım. Şiddet iyi bir şey değil. Çocuğum korkuyor şu anda bahçeye çıkmaya. Beraber gidip beraber geliyoruz. Kadın yine olsa yine yaparım diyor. Bunlar çocuk ama kadın durumun farkında değil. Çocuklar kendi arasında kavga ediyor annesi daha sonra gelip oğlumu kapıda sıkıştırıyor. Birkaç kez darp ediyor. Sadece bana mesaj atıyor olayla ilgili kadın. Yanağında ve kulağında kızarıklık vardı oğlumun darp raporu aldık onlara da zaten" dedi.

Yaşanan darp anı güvenlik kamerasında

Küçük çocuğa dayak anı ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minik çocuğun apartman kapısında durması ve öfkeli kadının ise çocuğun yanına gelerek art arda tokat atması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN KARADENİZ