Son dakika haberi... Çocuğun yazdığı mektup Emniyet Müdürü Ulucan'ı duygulandırdı
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Son dakika haberi... Çocuğun yazdığı mektup Emniyet Müdürü Ulucan'ı duygulandırdı

Bir son dakika haberine göre Antalya'da kendilerine ayakkabı, çanta, giysi ve gıda paketi gönderen İl Emniyet Müdürüne mektup yazan çocuk duygulandırdı.

Son dakika haberi... Çocuğun yazdığı mektup Emniyet Müdürü Ulucan'ı duygulandırdı
16.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:04

Antalya'da kendilerine ayakkabı, çanta, giysi ve gıda paketi gönderen İl Emniyet Müdürüne mektup yazan çocuk duygulandırdı.

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile es¸i Selda Ulucan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarda ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin çocukları için yardım kampanyası organize etti.

Kampanyada hazırlanan ayakkabı, çanta, giysi ve gıda paketinden oluşan ihtiyaç malzemeleri polis ekiplerince çocuklara ulaştırıldı.

Çocuklar, yardım malzemelerini dağıtan polislere sevgi gösterisinde bulundu. Bazı çocuklar ise Emniyet Müdürü Ulucan'a teşekkür mektupları gönderdi. Mektuplarda salgın sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan emniyet teşkilatına teşekkür ifadeleri yer aldı.

Elif Elmas ismindeki bir çocuğun kalp resimleriyle süslediği mektubunda, "Polis ağabey, gerçekten çok ihtiyacımız vardı ayakkabılara ve elbiseye. Size ve tüm polis arkadaşlarınıza çok teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

Mektubu, eşiyle birlikte okuyan İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan duygusal anlar yaşadı.

Ulucan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinin olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için emniyet teşkilatının da fedakarca çalıştığını ifade etti.

Emniyet teşkilatının büyük bir aile olduğunu vurgulayan Ulucan, şunları dile getirdi:

"Bu süreçte ailelerimizle, eşlerimizle, çocuklarımızla biz de ihtiyaç sahiplerine destek olmak istedik. Hazırladığımız ihtiyaç malzemelerini polis ekiplerimiz dağıttı. Halkın güven ve huzuru için çabalayan polisimiz, bu zor zamanlarda da vatandaşlarımız yanında yer aldı. Ayrıca, salgının yayılmasını önlemek ve insanları bilinçlendirmek için titizlikle çalışıyoruz."

Polis ekiplerinin "Vefa Sosyal Destek Grubu"yla da halktan gelen taleplere koştuğunu hatırlatan Ulucan, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Emniyet teşkilatı içinde organize ettikleri yardım kampanyası ile de çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Ulucan, çocuklardan çok sayıda teşekkür mektubu aldıklarını anlattı.

Mektuplardan birinin kendisini etkilediğini belirten Ulucan, "Bir yavrumuz kendisi gibi güzel kalbini de bize çizip göndermiş. Eşimle birlikte okuduğumuz bu mektup bizi çok duygulandırdı." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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