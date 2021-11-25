Son dakika haberi... Çocuğa cinsel istismardan 37 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi... Çocuğa cinsel istismardan 37 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Çocuğa cinsel istismardan 37 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Son dakika haberler: KAYSERİ'de, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan Behçet F. (54), polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan, hakkında kesinleşmiş 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan Behçet F. (54), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan hakkında kesinleşmiş 37 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan Behçet F.'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan Behçet F., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.


Son dakika haberi... Çocuğa cinsel istismardan 37 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Son Dakika Haberleri

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