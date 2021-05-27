Son dakika haberi | Çobanın bulduğu 60 yıllık patlamamış top mermisi böyle imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Çobanın bulduğu 60 yıllık patlamamış top mermisi böyle imha edildi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Çobanın bulduğu 60 yıllık patlamamış top mermisi böyle imha edildi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koyun otlatan bir çoban tarafından bulunan 60 yıllık olduğu düşünülen patlamamış 90 milimetrelik top mermisi imha edildi.

Çobanın bulduğu 60 yıllık patlamamış top mermisi böyle imha edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koyun otlatan bir çoban tarafından bulunan 60 yıllık olduğu düşünülen patlamamış 90 milimetrelik top mermisi imha edildi.

Allıışık Mahallesi kırsalı Taşoğul mevkiinde koyunlarını otlatan Recep Zengin, çalılıkların arasında patlamamış top mermisi buldu. 90 mm çapındaki top mermisinin yaklaşık 60 yıl önce atıldığı düşünülüyor.

Bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kepçe yardımıyla kazılan çukura konulan top mermisi mühimmatı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibi tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Patlama anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Son dakika haberi | Çobanın bulduğu 60 yıllık patlamamış top mermisi böyle imha edildi
Son dakika haberi | Çobanın bulduğu 60 yıllık patlamamış top mermisi böyle imha edildi
Son dakika haberi | Çobanın bulduğu 60 yıllık patlamamış top mermisi böyle imha edildi
Son dakika haberi | Çobanın bulduğu 60 yıllık patlamamış top mermisi böyle imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Deniz Çakır Demet Özdemir
Spor Arda Turan Dorukhan Toköz Mustafa Denizli Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Çobanın bulduğu 60 yıllık patlamamış top mermisi böyle imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 21:52:54. #1.13#

title