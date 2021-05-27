Son dakika haberi | Çobanın bulduğu 60 yıllık patlamamış top mermisi böyle imha edildi

Son dakika haberleri... Çobanın bulduğu 60 yıllık patlamamış top mermisi böyle imha edildi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koyun otlatan bir çoban tarafından bulunan 60 yıllık olduğu düşünülen patlamamış 90 milimetrelik top mermisi imha edildi.