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Son dakika haberi! Cizre polisi iletişim yolu ile dolandırıcılığına karşı esnafı uyardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Cizre polisi iletişim yolu ile dolandırıcılığına karşı esnafı uyardı

Edinilen son dakika haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, iletişim yolu ile dolandırıcılığına karşı esnaf ve vatandaşları bilgilendirip broşür dağıttı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, iletişim yolu ile dolandırıcılığına karşı esnaf ve vatandaşları bilgilendirip broşür dağıttı.

Güvenli Yaşam Projesi kapsamında, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri iletişim yoluyla dolandırıcılık hakkında bilgilendirme faaliyetleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara çeşitli iletişim yoluyla dolandırıcılık konuları hatırlatarak, vatandaşları suçlardan ve suçlulardan korunabilmeleri için almaları gereken güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirildi.

Toplum Destekli Polisler,7/24 saat halkın hizmetinde olduklarını belirterek, olası bir dolandırıcılık olayında polis imdat telefonlarından yardım isteyebilecekleri belirtildi. - ŞIRNAK

Son dakika haberi! Cizre polisi iletişim yolu ile dolandırıcılığına karşı esnafı uyardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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