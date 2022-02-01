Son dakika haberi... Cizre polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı - Haberler
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Son dakika haberi... Cizre polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı

AA, Abidin Yel - Güncel
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Son dakika haberi... Cizre polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı

Son dakika haberi: Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılığına karşı esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılığına karşı esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

Güvenli Yaşam Projesi kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılığa karşı esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi, bilgilendirici broşürler dağıttı.

Ekipler, 7 gün 24 saat halkın hizmetinde olduklarını belirterek, olası bir dolandırıcılık olayında polis imdat telefonlarından yardım isteyebileceklerini belirtti.

Son dakika haberi... Cizre polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı

Son dakika haberi... Cizre polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı

AA / Abidin Yel - Güncel

Toplum Destekli Polislik, Dolandırıcılık, Şırnak, Esnaf, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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