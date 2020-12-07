Son dakika haberi | Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

07.12.2020 18:56 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:00
Son dakika haberi | Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Son dakika haberler: Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torbacılık yaptığı tespit edilen 10 kişi gözaltını alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torbacılık yaptığı tespit edilen 10 kişi gözaltını alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yapmış olduğu eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 184,4 gram eroin, 18,82 gram metamfetamin, 139,47 gram esrar, 0,98 gram bonzai ile bin 350 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Son dakika haberi | Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonuna 9 tutuklama
Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonuna 9 tutuklama
Son dakika haber | Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika haber | Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yalın Alişan Öner Erkan Aleyna Tilki
Spor Caner Erkin Mbaye Diagne Samet Aybaba Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Şırnak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 19:03:51. #1.15#
title