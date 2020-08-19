Son dakika haberi: Cizre'de trafik kazası: 5 yaralı
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Son dakika haberi: Cizre'de trafik kazası: 5 yaralı

Bir son dakika haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Son dakika haberi: Cizre'de trafik kazası: 5 yaralı
19.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:53

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Cizre'de İdil Caddesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, İdil Caddesi Gülen Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tank Taburu mevkiinden ilçe merkezine doğru gelen ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 73 AAG 883 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 46 DB 801 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet yan devrildi. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazazedeler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan kaza nedeni ile İdil Caddesinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ve itfaiyenin yolu yıkamasından sonra yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

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