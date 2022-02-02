Son dakika haberi | Cizre'de polis esnaf ve vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Cizre ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşları "parada sahtecilik" suçu ile ilgili bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

"Parada sahtecilik" suçu ile ilgili bilgilendirici broşür dağıtan ekipler, esnaf vatandaşlara sahte paranın nasıl anlaşılacağı yönünde bilgiler verdi.