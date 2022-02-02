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Son dakika haberi | Cizre'de polis esnaf ve vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi

AA, Abidin Yel - Güncel
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Son dakika haberi | Cizre'de polis esnaf ve vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi

Son dakika haberleri: Cizre ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşları "parada sahtecilik" suçu ile ilgili bilgilendirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Cizre ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşları "parada sahtecilik" suçu ile ilgili bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

"Parada sahtecilik" suçu ile ilgili bilgilendirici broşür dağıtan ekipler, esnaf vatandaşlara sahte paranın nasıl anlaşılacağı yönünde bilgiler verdi.

AA / Abidin Yel - Güncel

Hisarcık, Cizre, Polis, Esnaf, Güncel, Haber

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