Son dakika haberi! Cizre'de, EYP'li saldırı hazırlığındaki 6 şüpheliye gözaltı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, EYP'li saldırı ve benzeri eylem arayışında oldukları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması'na ve son dönemdeki terör olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda EYP'li ve taşlı saldırı ile benzer eylem arayışı içinde olan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda İ.B., B.K., G.S., İ.I., S.E. ve G.V., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN