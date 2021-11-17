Son dakika haberi! Cizre'de el bombasıyla yaralanan korucubaşına daha önce de saldırı olmuş

CİZRE, ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde evinin önünde el bombalı saldırıya uğrayıp yaralanan korucubaşı Emin Negiz'in (47) hastanede tedavisi sürüyor. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Negiz'in evine de 2013 yılında molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cizre Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları önünde meydana geldi. Korucubaşı Emin Negiz'e, evinden çıktıktan sonra park halindeki otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el bombası atıldı. Negiz yaralanırken, şüpheli kişi ya da kişiler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Negiz, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Negiz'in aracında maddi hasar oluştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli veya şüphelileri bulmak için olay yerinden delil toplandıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

"Olayı gerçekleştiren hain ve alçakları lanetliyorum. Bitme aşamasına gelen ve can çekişen terör örgütü PKK, hain ve kalleşçe yöntemlere başvurarak bizleri korkutma, sindirme amacı gütmektedir. Bu hain ve kalleş saldırılar asla bizleri korkutmayacak, sindirmeyecek ve bu haklı mücadelemizden vazgeçirmeyecektir. Bu hain ve kalleş saldırılar PKK terör örgütünün bitmesine, yok olmasına engel olamayacaktır. Bilinmelidir ki; güvenlik korucuları dün olduğu gibi, bugün de yarın da devletimizin emrinde, milletimizden hizmetindeyiz. 7/24 esaslarına göre görevimizin başındayız" dedi.