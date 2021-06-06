Son dakika haberleri! Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri! Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Termik Caddesi yönünde seyir halinde olan Serhat K. idaresindeki 38 FN 757 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı istikametten gelen Hatice Öztürk'ün (37) kullandığı 06 ACN 781 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil geldiği yöne dönüp yol ortasında kalırken cip ise yolun dışına savruldu. Ortalığı savaş alanına çeviren kazada sürücülerle birlikte otomobilin yolcu koltuğundaki Enes A. yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince demir kesme makinesi yardımıyla çıkarılarak hazır bekletilen 112 Acil Servis görevlileri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan sürücü Hatice Öztürk, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Öztürk'ün cansız bedeni savcılık incelemesi için morga konuldu. Yaralılardan Enes A., ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş'a sevk edilirken otomobil sürücüsünün tedavisine burada devam ediliyor.

Kazanın ardından cadde, trafiğe kapatıldı. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmayla birlikte kazaya karışan araçlar olay mahallinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Murat Sürücü/ İHA)

Son dakika haberleri! Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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