Son dakika haberi | Cipe çarpan otomobilin takla attığı kaza anı kamerada
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Son dakika haberi | Cipe çarpan otomobilin takla attığı kaza anı kamerada

Son dakika haberi | Cipe çarpan otomobilin takla attığı kaza anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kırıkkale'de süratle ilerleyen otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan cipe çarparak takla attı.

Kırıkkale'de süratle ilerleyen otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan cipe çarparak takla attı. Kaza anı ise Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, KGYS kamerasında kaydedilen trafik kazası görüntüsünü paylaştı. Görüntülere göre Kırıkkale'de merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Etiler Kavşağı'nda A.D. idaresindeki otomobil, süratle ilerlediği sırada B.B.'nin kullandığı cipe, ardından da refüje çarpıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. - KIRIKKALE

Son dakika haberi | Cipe çarpan otomobilin takla attığı kaza anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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