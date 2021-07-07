Son dakika haberi | Cipe çarpan otomobilin takla attığı kaza anı kamerada
Son dakika haber: Kırıkkale'de süratle ilerleyen otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan cipe çarparak takla attı.
Kırıkkale'de süratle ilerleyen otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan cipe çarparak takla attı. Kaza anı ise Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, KGYS kamerasında kaydedilen trafik kazası görüntüsünü paylaştı. Görüntülere göre Kırıkkale'de merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Etiler Kavşağı'nda A.D. idaresindeki otomobil, süratle ilerlediği sırada B.B.'nin kullandığı cipe, ardından da refüje çarpıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı