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Son dakika haberi! Cinsel saldırıyla köpeğin ölümüne yol açtığı iddia edilen sanık hakkında yakalama kararı

AA / Serdar Açıl - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Cinsel saldırıyla köpeğin ölümüne yol açtığı iddia edilen sanık hakkında yakalama kararı

Son dakika haberler... Ankara'da, kendisine emanet edilen köpeğe cinsel saldırıda bulunup ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılandığı davaya katılmayan sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ANKARA (AA) - Ankara'da, kendisine emanet edilen köpeğe cinsel saldırıda bulunup ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılandığı davaya katılmayan sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık avukatı ile Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı. Sanık Volkan U. duruşmaya gelmedi.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, müvekkilinin can güvenliği gerekçesiyle davaya katılamadığını söyledi.

Ankara Barosu avukatları ise sanığın duruşmalara zorla getirilmesini ve tutuklu yargılanmasını talep etti.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmederek, davayı 14 Aralık'a erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, geçen yıl cenaze nedeniyle şehir dışına çıkmak zorunda kalan S.T, köpeğini Çankaya Küçükesat'taki evinde bakması için 5 yıldır tanıdığı Volkan U'ya teslim etti.

Sabaha karşı S.T'nin oğlu U.S'yi arayan komşuları, evden köpek sesleri geldiğini söyledi. Komşuların telefonu üzerine eve giden U.S, köpeğin öldüğünü anlayınca durumu polise bildirdi.

Suçlamayı kabul etmedi

Köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Volkan U, "sahipli hayvanı öldürme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelinin haftada iki gün en yakın karakola giderek, imza atması kararlaştırıldı.

Başsavcılık, Volkan U. hakkında, "sahipli mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame düzenleyerek dava açtı.

AA / Serdar Açıl - Son Dakika Haberleri
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